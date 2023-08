Valorizzazione artisti, la Lega propone un albo

Il gruppo Lega Vda ha depositato una proposta di legge per la valorizzazione degli artisti in Valle d'Aosta. Il punto principale prevede l'istituzione di un albo suddiviso in due categorie: 'Spettacoli dal vivo' e 'Arte'.

Nella proposta di legge è previsto che gli iscritti all'albo possano ricevere contributi, sussidi e rimborsi spese per le trasferte. L'onere complessivo è determinato in 100 mila euro per il 2023, 200 mila per il 2024 e altrettanti per l'anno successivo.

"Si tratta di una proposta di legge innovativa, un grande piano di incentivazione per far emergere gli artisti che operano in Valle d'Aosta - dice il consigliere Simone Perron - e le persone fisiche possono iscriversi all'albo previo parere di una consulta formata da cinque persone e nominate dalla giunta regionale".

Il provvedimento "vuole da un lato disciplinare un settore per gli aiuti che possono arrivare dall'ente pubblico, dall'altra parte vuole essere riconoscimento", aggiunge Paolo Sammaritani.

Per Marialice Boldi "è un incentivo alla creatività e invita i giovani a mettersi in gioco".

