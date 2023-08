Turismo, albergatori "estate è tornata su livelli standard"

Dopo "un paio di stagioni estive che per varie ragioni, vuoi climatiche, ma anche legate alla pandemia, erano forse leggermente gonfiate, ora siamo un po' più sullo standard". Così il presidente dell'Adava, Luigi Fosson, traccia un primo bilancio a metà della stagione turistica in Valle d'Aosta.

"Sono cresciuti un po' gli stranieri - spiega - perché c'è un po' più di interscambio e sono diminuiti un po' gli italiani, anche perché stanno andando all'estero, approfittando del fatto che è finita la pandemia: tolti un po' di ostacoli si riesce a girare un po' più liberamente".

In base alle sensazioni raccolte tra gli albergatori, Fosson spiega che il mese di "luglio è sui livelli dell'anno scorso, forse in alcune testate di valle leggermente sotto. Stanno lavorando molto bene i rifugi alpini e il fondovalle sta andando bene". Riguardo al Ferragosto "ci si sta avviando verso il tutto esaurito. Forse è un po' sottotono perché le prenotazioni arrivano sempre più in ritardo, però i periodi clou sono già full e un po' alla volta si sta riempiendo tutto il resto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA