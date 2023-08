Rdc, Cgil Vda "temiamo che tante famiglie saranno in difficoltà"

"Per ora l'unica certezza sono i 71 sms inviati dall'Inps, dove viene comunicato lo stop al Reddito di cittadinanza. Il nostro timore è che tante, troppe, famiglie si ritrovino in seria difficoltà". Così in una nota la Cgil della Valle d'Aosta che, "come a livello nazionale", chiede di "prorogare il termine di sospensione" del reddito "per altri sette mesi e dare modo alla popolazione, in condizione di bisogno, di essere presa in carico dai servizi sociali".

Secondo il sindacato guidato a livello regionale da Vilma Gaillard "la brutta riforma del Reddito di cittadinanza sta lasciando senza sostegno migliaia di persone su tutto il territorio nazionale e ne sta scaricando la responsabilità sulle lavoratrici e sui lavoratori dei servizi sociali. E' necessario prolungare i termini e assumere rapidamente il personale a tempo indeterminato, in modo da assicurare e garantire la formazione per dare risposte rapide ad un problema così grave come la povertà. Anche in Valle d'Aosta non siamo immuni da questo problema e lo si legge dai recenti report diffusi da Istat e Caritas". Per la Cgil Vda "è chiaro come la strada presa dal governo Meloni sia sbagliata. Da un lato taglia il reddito a tante famiglie povere e contemporaneamente continua a fare sanatorie fiscali".



