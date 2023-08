Raccolta di carta e cartone, Celva "il milione non va ai comuni"

"Il riconoscimento di circa un milione di euro a fronte del conferimento di carta e cartone non è destinato direttamente né ai comuni né alle Unités des communes valdôtaines". Lo precisa il Celva "in relazione alle recenti notizie relative agli ottimi risultati conseguiti dalla Valle d'Aosta per quanto riguarda il riciclo di carta e cartone" ed emerse dal 28/o rapporto annuale realizzato dal Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco).

"In nome e per conto degli enti locali valdostani" il Celva " ricorda che i comuni, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, sono vincolati a quelle annualmente determinate dall'amministrazione regionale sulla base del contratto in essere tra la Regione stessa e la società Enval, detentrice della gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Brissogne e conferitore finale, al consorzio Comieco, della carta e del cartone raccolti sul territorio valdostano".



