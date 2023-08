Piazza Plouves, flop l'incontro tra sindaco e commercianti

Criticano i lavori di realizzazione della pista ciclabile in piazza Plouves ad Aosta, il sindaco propone loro un incontro chiarificatore ma poi alla riunione si presenta un solo cittadino.

Dopo che numerosi commercianti e residenti del centro storico avevano firmato una lettera aperta contro la realizzazione della pista ciclabile, definendola un ''progetto fallimentare'', il sindaco Gianni Nuti li ha invitati a un incontro sul tema.

L'appuntamento era per oggi alle 17, nel Salone ducale del municipio.

''È una mancanza di rispetto nei vostri confronti il fatto che non si sia presentato nessuno'', ha detto l'unico cittadino arrivato in sala, trovandosi di fronte i componenti della giunta comunale oltre a tre giornalisti. Il sindaco Nuti ha voluto lo stesso spiegare quali sono state le scelte prese dall'amministrazione. ''Un po' ce lo aspettavamo che nessuno si sarebbe presentato - commenta - ma rimane lo stesso il rammarico di non aver potuto spiegare i motivi della scelta di riqualificare piazza Plouves, nel cuore del centro storico''.

I lavori in atto non riguardano solo la realizzazione del tratto di pista ciclabile, saranno infatti piantati anche 18 alberi e gli stalli per il parcheggio e le corsie saranno più grandi. ''Ci saranno 60 posti per parcheggiare in meno - spiega Nuti - ma questo non a causa della ciclabile. I lavori di messa a norma degli spazi andavano comunque fatti. E l'ampliamento fa sì che ci siano dei parcheggi in meno. Il nostro obiettivo è far sì che i parcheggi dentro le mura, come questo, siano veramente a disposizione del commercio. Per fare ciò in piazza Plouves non si potrà sostare per più di tre ore consecutive. Perciò si devono incrementare per la sosta lunga i parcheggi più periferici''. E per questo, dal gennaio del prossimo anno per chi lavora in centro l'abbonamento al parcheggio De la Ville costerà 150 euro all'anno, altri 30 posti in strisce bianche sono stati realizzati in via Clavalité e il Comune ha in programma di realizzarne altri 110, sempre nella stessa zona.





