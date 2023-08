Giardini, il Pronto soccorso è sorvegliato speciale

"Il Pronto soccorso è sorvegliato speciale, ci aspettiamo anche punte superiori ai 180 accessi nei giorni di Ferragosto". Lo dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini. "Monitoriamo con attenzione la situazione, al momento il picco è stato raggiunto il 31 luglio con 168 accessi.

Normalmente, la media è di 110/120 accessi giornalieri".

In generale, "la situazione non è malvagia e sta funzionando bene, abbiamo avuto qualche 'boarding' in più ieri ma tutto è stato riassorbito entro la fine della giornata", prosegue il direttore sanitario. "L'admission room aiuta a decongestionare: ora ci sono otto posti letto ma contiamo di arrivare a 12 entro fine agosto per aiutare di più il Pronto soccorso. L'attività chirurgica, come ogni estate, anche pre covid, è stata leggermente rimodulata con la chiusura di 10 posti letto".

Rispetto al problema di alcuni infermieri dipendenti di cooperative esternalizzate che non parlavano italiano "abbiamo chiesto, dopo un'attenta valutazione anche sulle competenze, di sostituirli. Sono due infermieri su circa 15, il resto del personale era già operativo ed è stato riassorbito nella nuova ditta", precisa Giardini.

In merito alla Neurologia, uno dei reparti più critici a causa della carenza di personale, "abbiamo appena bandito un concorso e ci sono sei iscritti: un ottimo risultato. Inoltre, le convezioni con l'ospedale di Biella e Moncalieri sono molto efficaci, ci forniscono quattro specialisti. La previsione è attivarne una ulteriore con il San Carlo di Milano". Per Giardini, "l'adesione al concorso è segno che stanno funzionando le attività messe in campo, anche sui social, per 'sponsorizzare' e aumentare l'attrattività".



