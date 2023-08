Casinò S.Vincent, prosegue crescita di introiti e ingressi

Al Casinò di Saint-Vincent si conferma l'andamento positivo di introiti e ingressi anche nel mese di luglio. L'incasso è stato di 5 milioni e 753.885 euro, con un risultato analogo a quello del luglio 2022 (5.752.981 euro): si registra la crescita delle slot machine (+17,3%) e il calo dei giochi da tavolo (-16,1%). Gli ingressi sono stati 27.388, il 3,3% in più sullo stesso mese del 2022.

"I primi sette mesi dell'anno - fanno sapere dalla casa da gioco - confermano il trend positivo di miglioramento rispetto al 2022. Il progressivo introiti lordi è pari a 38.565.129 euro, l'8,99% in più rispetto al 2022. Inoltre 16.854.532 euro sono stati gli introiti ai tavoli da gioco (+2,5% ) e 21.710.597 quelli alle slot machine (+14,5% in più). Gli ingressi al 31 luglio 2023 sono 181.732 in crescita del 13,3%".



