Riapre il castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre

In occasione della riapertura del castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, al termine dei lavori durati un anno, l'assessorato dei Beni e attività culturali ha programmato delle visite gratuite per sabato 5 e domenica 6 agosto.

Per l'occasione, saranno proposte dalle 9 alle 19 - ogni mezz'ora - visite per presentare al pubblico ''l'entità e la complessità dei lavori che hanno riguardato il maniero nell'ultimo periodo, illustrandone le ragioni, le modalità, i risultati nonché le premesse per i futuri ulteriori sviluppi'', spiegano all'assessorato.

Le visite dovranno essere prenotate al link: https://valledaostaheritage.com/events/chateau-sarriod-tour-riap re/.



