Rdc, Regione Vda "al momento nessuna preoccupazione"

L'invio da parte dell'Inps a un primo gruppo di percettori della comunicazione di sospensione del Reddito di cittadinanza, in attesa di una "eventuale presa in carico da parte dei Servizi sociali", "ha creato una forte preoccupazione in diverse regioni d'Italia, al momento non in Valle d'Aosta, in quanto si teme che le persone destinatarie possano in massa rivolgersi ai Servizi per richiedere l'annullamento della sospensione del reddito". E' quanto si legge in una nota dell'assessorato regionale alle politiche sociali, che precisa: "Si tratta di nuclei per i quali la normativa prevedeva la possibilità di esonero e/o esclusione dalla compilazione della valutazione multidimensionale, denominata Analisi preliminare, in quanto a titolo esemplificativo i componenti erano impegnati in carichi parziali di lavoro, di cura, di studio o per disabilità".

Da parte dell'Assessorato "al momento non è possibile avere un numero certo dei nuclei che dovrebbero avere diritto a continuare a percepire la misura e che hanno ricevuto l'sms dall'Inps perché la Piattaforma non fornisce dati complessivi e aggiornati".

"In attesa di nuove e auspicate specifiche da parte dell'Inps, - spiega l'assessore Carlo Marzi - abbiamo chiesto alle Assistenti sociali l'impegno ulteriore di rivalutare tutti i casi delle persone che ad oggi nella Piattaforma Gepi risultano escluse o esonerate. Si tratta di un impegno rilevante in quanto per assicurare sino alla fine dell'anno le mensilità ad oggi sospese è necessario riaprire le situazioni ed effettuare un'analisi preliminare entro il 31 ottobre 2023".



