Rdc: assistenti sociali, possibile tensione sociale in Vda

Sono 71 - fa sapere l'Inps - le persone considerate 'occupabili' a cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza in Valle d'Aosta. Se ne aggiungeranno altre nei prossimi mesi, man mano che raggiungeranno la soglia delle sette mensilità.

"Ci sono persone che rischiano di rimanere due mesi senza mezzi di sostentamento. Ci preoccupa questa possibile tensione sociale", dice all'ANSA la presidente dell'ordine degli assistenti sociali della Valle d'Aosta, Anna Jacquemet, pur specificando che in Valle d'Aosta "non c'è una situazione così complessa come in altre regioni" .

Da ieri diverse persone "hanno iniziato a rivolgersi agli assistenti sociali" per ottenere la presa in carico necessaria a mantenere la fruizione del reddito sino a fine anno. Il problema, spiega Jacquemet, è il lasso di tempo che sarà trascorso dall'ultima percezione una volta che verrà nuovamente erogato il reddito di cittadinanza. Questa situazione si verifica ad agosto, "in un momento in cui molti colleghi sono in ferie. La valutazione sociale richiede tempo, non basta un semplice colloquio, occorre un'indagine sociale. La nostra preoccupazione è che arrivino persone a cui i colleghi saranno costretti a dare l'appuntamento a fine settembre o ai primi di ottobre: da agosto già non percepiscono nulla". Secondo Jacquemet "complessità e mancanza di informazione hanno spiazzato tutti". Il riferimento è al messaggino ricevuto venerdì dai 71 'occupabili' e alle successive comunicazioni dell'Inps: "Noi ribadiamo la non correttezza di inviare in messaggio così semplificatorio su un argomento così complesso e sul rischio che gli operatori sociali si trovino in situazioni difficili, anche da un punto di vista di gestione di quest'emergenza".



