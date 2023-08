Raccolta di carta e cartone, Valle d'Aosta regione virtuosa

Sono quasi 10.000 le tonnellate di carta e cartone differenziate complessivamente in Valle d'Aosta nel 2022. Il dato emerge dal 28/o rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia, realizzato dal Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco).

"Con una crescita del 7,4% rispetto al 2021, la Valle d'Aosta si conferma regione attenta nella gestione dei rifiuti e in senso più ampio alla tutela del territorio" dichiara Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, aggiungendo: "Ogni cittadino valdostano ha differenziato ben 80,9 chilogrammi di carta e cartone superando la media nazionale (pari a 61,5 kg/ab) e confermandosi sul podio delle più virtuose a livello nazionale, dopo Emilia Romagna e Toscana".

Durante il 2022 Comieco ha gestito , in Valle d'Aosta - attraverso la convenzione con il gestore unico Enval srl - l'avvio a riciclo della raccolta differenziata di carta e cartone, riconoscendo ai 74 comuni convenzionati corrispettivi per quasi un milione di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA