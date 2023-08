Pnrr, via libera Giunta Aosta a refettorio quartiere Dora

La Giunta di Aosta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del nuovo refettorio scolastico al quartiere Dora. L'intervento costerà 1,375 milioni di euro e sarà finanziato con 625.000 euro con fondi del Pnrr. Il nuovo locale mensa sarà a disposizione degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Attualmente, la scuola non dispone spazi sufficienti per garantire il servizio mensa a tutti gli alunni, tanto che una parte devono uscire dall'istituto e recarsi a mangiare nell'ex biblioteca.

Per il refettorio si prevede l'ampliamento della scuola primaria del quartiere di via Buthier attraverso la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica su un unico piano fuori terra a ridosso dell'edificio esistente e del parco giochi lungo via Dora Baltea, preservando il campo da calcio a 5.

Il progetto prevede la realizzazione di due sale mensa distinte: una per gli alunni della primaria e l'altra per quelli dell'infanzia. Tutti i locali saranno arredati con tavoli piccoli da sei persone, soluzione che richiama un contesto familiare, e saranno attrezzati con armadi per riporre le stoviglie o i giochi per le attività post-pasto, un lavandino per l'erogazione di acqua potabile e una zona per la raccolta differenziata.

L'inizio dei lavori è previsto per la seconda metà di ottobre e il termine a giugno del 2024. ''Con il progetto approvato e il prossimo avvio dell'intervento - spiega l'assessore comunale all'Istruzione, Samuele Tedesco - completiamo il disegno che era rimasto incompiuto, riconoscendo la centralità del plesso scolastico e realizzato negli anni'60 nella vita del quartiere, e fornendo risposta definitiva, a beneficio dei bambini e delle loro famiglie, al problema annoso degli spostamenti per usufruire della mensa scolastica con l'inserimento del nuovo refettorio nella struttura della scuola. Peraltro, il progetto rientra appieno nel percorso di valorizzazione del momento del pranzo a scuola quale parentesi di apprendimento di grande valore per i bambini e le bambine''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA