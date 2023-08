Pnrr: allarme Manes, ''a rischio interventi strategici''

''La riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non può avvenire a scapito dei comuni, questa rimodulazione rischia di compromettere una serie di interventi strategici". Così il deputato valdostano Franco Manes a termine della discussione (per cui si è astenuto) sugli investimenti del Pnrr durante la quale il ministro Raffaele Fitto ha presentato una serie di aggiornamenti alla misura.

Secondo il deputato, la rimodulazione dei fondi potrebbe mettere a rischio i lavori per il progetto di riqualificazione del quartiere Dora di Aosta, per il quale l'amministrazione comunale ha ottenuto il contributo del Pnrr. "L'amministrazione comunale di Aosta - ha evidenziato Manes durante la dichiarazione di voto (si è astenuto) - ha creduto fermamente in questo intervento e lo ha portato a conclusione rispettando le disposizioni finanziarie. Il Comune ha aggiunto fondi propri, contribuendo così con quasi il 20% dell'importo messo a disposizione dal Pnrr". Il deputato aggiunge: ''La rimodulazione dei fondi rischia di mettere a rischio il completamento del progetto. Senza una garanzia di finanziamento immediata, il Comune potrebbe essere costretto a interrompere la procedura e i lavori. La garanzia di finanziamento richiesta per questo progetto ammonta a circa 10,2 milioni di euro".

Il deputato ha riconosciuto la necessità di riprogrammare il Piano nazionale di ripresa e resilienza: ''Ma questo non può avvenire a scapito dei Comuni, dei loro cittadini e sulla pelle dei sindaci che in alcuni casi si potrebbero trovare con scoperture finanziarie importanti che li traghetterebbero verso il dissesto finanziario, o ad adempiere in tempi celeri ad attività amministrative impossibili".

Manes ha concluso sottolineando l'urgenza di un confronto tra Governo, Regioni e Province anche alla luce delle dichiarazioni espresse dal ministro in aula, dove ha garantito che il Governo manterrà gli impegni finanziari e, di conseguenza, sosterrà gli interventi già programmati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA