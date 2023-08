Legge elettorale, via libera alla proposta del centrodestra

E' stata approvata dai direttivi dei partiti che compongono il centrodestra valdostano la proposta di riforma elettorale. Il testo condiviso sarà depositato giovedì prossimo e verrà illustrato in una conferenza stampa a cui parteciperanno i vertici regionali di Lega Vda, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Moderati.

La proposta di legge prevede il ritorno al voto nel caso in cui il presidente lasci l'incarico (dimissioni o sfiducia), l'abbassamento del quorum (coalizione almeno al 9% con possibilità di ottenere un seggio anche per i partiti più piccoli), premi di maggioranza per chi raggiunge il 35% o il 40%, oltre all'indicazione del candidato presidente da parte delle varie forze politiche.

Il testo è frutto di una lunga mediazione che ha avuto un momento di svolta dopo la riunione a Roma il 31 maggio scorso tra le segreterie regionali e i referenti nazionali del centrodestra. Le maggiori "frizioni" sono state registrate all'interno della Lega Vda, che aveva già presentato una legge: "Mal di pancia interni? Passeranno. Sulla legge elettorale c'è stato un confronto, non tutti erano d'accordo. Poi ha deciso il direttivo" ha liquidato la vicenda Marialice Boldi, segretaria regionale della Lega.



