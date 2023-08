"La notizia di una mia consulenza per la proposta di legge elettorale del centrodestra valdostano è destituita di ogni fondamento. Non ho avuto alcun incarico né ho rilasciato consulenze. C'è stata solo una telefonata tra di noi ma nulla di più". Lo precisa l'avvocato Francesco Saverio Marini in merito alla notizia di un suo coinvolgimento nell'elaborazione di una proposta di legge elettorale da parte del centrodestra valdostano.



