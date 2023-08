Legge elettorale, Lega Vda 'diffida' ex consulente Boggero

"Con riferimento alle dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal dottor Giovanni Boggero in merito al suo lavoro per la predisposizione di una proposta di legge di riforma del sistema elettorale valdostano, la segreteria della Lega Vallée d'Aoste intende precisare quanto segue: nessun incarico di consulenza è stato affidato da questa segreteria né tantomeno dal Centrodestra al dottor Boggero, il quale è stato invece incaricato dal gruppo consiliare della Lega Vallée d'Aoste". Inoltre "riteniamo irrituale che un consulente di parte, vincolato alla riservatezza del mandato conferitogli, in spregio all'etica deontologica si interfacci ripetutamente con gli organi di stampa". E' quanto si legge in una nota diffusa dal direttivo della Lega Vda, che aggiunge. "Per quanto riguarda i contenuti della proposta di legge in discussione intendiamo ribadire come le scelte politiche siano di diretta competenza dei partiti coinvolti, i quali sono gli unici ad assumersene anche le relative responsabilità. Pertanto si diffida il dottor Boggero a proseguire nel rilasciare dichiarazioni pubbliche che possano interferire con l'azione politica della Lega Vallée d'Aoste e di tutto il Centrodestra, che invece prosegue compatto e determinato nell'attuazione del suo progetto politico".

