Legge elettorale, consulente si dimette "operazioni opache"

"Ho deciso di rimettere il mandato per l'elaborazione di una proposta di legge elettorale, generosamente conferitomi dalla segreteria della Lega Valle d'Aosta a nome di tutto il centrodestra alla fine del mese scorso. Mi era stato chiesto di proporre un testo che, pur con alcuni correttivi, mantenesse il quadro normativo ancorato all'attuale forma di governo assembleare, mentre ora, dopo l'ennesima interlocuzione politica tra gli alleati, avvenuta all'esito di una informale, ma del tutto estemporanea richiesta di parere ad altro collega (investito peraltro di funzioni istituzionali in Valle), mi si è chiesto di fare esattamente il contrario: l'introduzione dell'istituto 'simul stabunt simul cadent' per Presidente e Consiglio Valle implica, infatti, che si opti di necessità per l'elezione diretta e contestuale dei due organi o per un'elezione solo apparentemente indiretta del Presidente, ma che sostanzialmente si limiti a ratificare l'indicazione di un candidato Presidente scelto dagli elettori".

Lo scrive, in una nota, il professor Giovanni Boggero, docente dell'Università di Torino, aggiungendo: "Diversamente, soluzioni ibride come quelle di cui alla proposta in fase di presentazione, atte a mescolare meccanismi tipici della forma di governo assembleare e meccanismi tipici della forma di governo neoparlamentare, rischiano, come già accaduto in passato, di cadere sotto la scure della Corte costituzionale. Non posso quindi prestarmi a operazioni che ritengo giuridicamente opache, oltreché del tutto contraddittorie rispetto al mandato ricevuto, solo per soddisfare gli interessi politici delle parti in causa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA