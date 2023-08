Legge elettorale, avvocato Marini consulente centrodestra

L'avvocato costituzionalista Francesco Saverio Marini ha svolto una consulenza nell'ambito della proposta di legge per la riforma elettorale in Valle d'Aosta elaborata dal centrodestra. Lo ha appreso l'ANSA. Tra i passaggi sui quali il giurista si è espresso - dal punto di vista della legittimità costituzionale - c'è anche la parte della proposta di legge che prevede il ritorno alle urne in caso di dimissioni/sfiducia del Presidente della Regione.

Il professor Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, è anche stato nominato dalla Giunta regionale della valle d'Aosta - a guida autonomista-progressista - quale membro della commissione paritetica Stato-Regione, della quale è stato eletto presidente.



