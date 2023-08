Con le prime giornate di esodo estivo si registra traffico intenso al traforo del Monte Bianco: sul versante francese, a Chamonix, il tempo stimato per varcare il confine è di oltre due ore. A Courmayeur (Aosta), invece, l'attesa per i veicoli diretti in Francia è di mezz'ora. In base alle previsioni della società di gestione, il Geie Tmb, il traffico sul versante italiano sarà in aumento nel pomeriggio.

