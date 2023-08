Callegari, "lo schianto in parapendio poteva finire peggio"

"Sfortuna tanta, fortuna ancora di più dato che poteva finire molto ma molto peggio". Lo scrive sui social lo specialista di sport estremi Danilo Callegari, protagonista sabato 22 luglio scorso di un incidente in parapendio sul massiccio del Monte Bianco. L'ex parà friuliano è tornato a casa da tre giorni per proseguire la convalescenza, dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Aosta. Ha una diagnosi di "lussazione di bacino, ematoma interno sottocosciale da impatto e frattura della vertebra L4 in tre pezzi".

Quel mattino l'esploratore protagonista su DMax di 'Extreme Adventures Italia' si trova a Courmayeur per "allenamenti di corsa in montagna e voli in parapendio". L'aria è "da subito un po' 'frizzante' e mossa, un paio di chiusure ma nulla di più". I problemi arrivano durante la fase finale del volo: data la bassa velocità deve accantonare l'idea di toccare terra in "un prato in Val Veny" dove era "già atterrato più volte" e individua un'altra zona "sicura". Scende "lentissimo per il forte vento frontale" e immagina di poter mettere "i piedi a terra dolcemente". Ma a una decina di metri dal suolo viene spinto da "un forte vento da dietro". Cambiano i piani. "Mi trovo, stranamente, a dover affrontare - scrive - un atterraggio a favore in una zona piena di rocce e massi, ero sulla morena del ghiacciaio. La vela non rispondeva più di tanto, decido di non tentare manovre azzardate all'ultimo ma di concentrarmi sull'inevitabile impatto sulle rocce. Pochi istanti dopo, l'impatto...forte, 'rumoroso', doloroso". Quindi il recupero da parte del Soccorso alpino valdostano.

"Ho seguito tutte le procedure di sicurezza senza strafare in nessun modo", aggiunge. "Tornerò al 100%, ci vorrà solo un po' di pazienza, ma grandi avventure mi attendono ancora".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA