Aggredisce un carabiniere ad Aosta, arrestato

Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri hanno arrestato un cittadino nigeriano, di 29 anni, senza fissa dimora, già conosciuto alle forze di polizia. La scorsa notte, in piazza della Repubblica ad Aosta, ha aggredito i militari che erano impegnati in un controllo per una guida in stato di ebbrezza. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è avvicinato alla pattuglia impegnata nel controllo di un automobilista: ha prima dato uno schiaffo a uno dei militari, poi lo ha spinto facendolo cadere.

Il carabiniere ha riportato contusioni guaribili in cinque giorni.



