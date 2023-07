Sfonda la porta della casa dell'ex, arrestato

Con l'accusa di atti persecutori, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri di Aosta hanno arrestato un aostano di 52 anni.

L'uomo nella tarda mattinata di ieri si è introdotto nell'abitazione della sua ex compagna, a Saint-Christophe, sfondando una porta a vetri. Una volta all'interno dell'appartamento ha preso due coltelli in cucina e ha iniziato a inveire contro la donna tentando di aggredirla. Lei è riuscita a chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto, l'uomo ha posto resistenza all'arresto. Prima di essere portato in carcere a Brissogne, dove è in attesa dall'udienza di convalida, è stato accompagnato al pronto soccorso in quanto si è ferito sfondando la vetrata. La donna non ha riportato ferite.

La vittima nei giorni scorsi aveva chiamato più volte i carabinieri segnalando che l'ex aveva iniziato a perseguitarla.

La procura ha chiesto la convalida dell'arresto con custodia cautelare in carcere.



