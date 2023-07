Scuola, approvato fabbisogno amministrativi e ausiliari

La giunta regionale ha approvato la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2023/2024 e il piano del fabbisogno di personale per il prossimo triennio. "A breve si procederà al 20% del fabbisogno dichiarato in funzione dell'esaurimento di graduatorie che sono già a disposizione dell'amministrazione regionale e di un bando di mobilità a cui dovrebbero esserci adesioni che permetteranno di coprire una parte di posti a disposizioni per iniziare a dare delle risposte agli uffici delle segreterie scolastiche", spiega il presidente della Regione, Renzo Testolin.

Rispetto al fabbisogno di 25 "unità di personale di ausiliario di categoria A - prosegue Testolin - si provvederà in via preliminare a una chiamata pubblica tramite centro per l'impiego per una copertura iniziare del 30%, per poi andare a definire un ulteriore percorso di copertura da qui a ottobre per il restante fabbisogno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA