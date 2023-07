Gran Paradiso film festival, vince film iraniano

Il film "The song of a little owl" di Mehdi Nourmohammadi ha vinto la 26/a edizione del Gran Paradiso Film Festival. E' stato premiato sia dalla giuria tecnica sia da quella del pubblico. La motivazione della giuria tecnica: "Questo film completamente originale, nonostante non abbia una narrazione in parole, ha raccontato una storia davvero magica, ma tragica, con eleganza e umorismo". In lizza per il premio principale della manifestazione c'erano anche "Panthère des neiges" di Marie Amiguet e Vincent Munier, e "Naïs au pays des loups" di Rémy Masséglia. Il Premio CortoNatura è stato attribuito invece a "Wrought" di Joel Penner e Anna Sigrithur.

"Abbiamo assistito in questa edizione, come non mai, ad un festival che è diventato un laboratorio di riflessione sul grande tema del rapporto uomo-natura. Il cinema di natura è uno straordinario veicolo di approfondimento culturale, capace di raccontare a tutti le emozioni, i luoghi più remoti e quelli che attraversiamo ogni giorno, il mondo dal quale veniamo e le sfide del futuro", ha dichiarato Luisa Vuillermoz, direttore artistico del festival.



