Una piccola frana è caduta questa mattina, intorno alle 11, su una strada secondaria tra l'abitato di Roisan e il bivio per Valpelline. Lo smottamento non ha provocato danni né feriti. Tutte le frazioni di entrambi i paesi sono raggiungibili.

Attualmente è in corso il sopralluogo da parte dei tecnici regionali e la strada resta chiusa.



