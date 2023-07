Bozza Atto Usl Vda, nasce Direzione professioni sanitarie

L'istituzione di una nuova struttura complessa - denominata Direzione delle professioni sanitarie (Dipsa) - fondata sul riconoscimento del valore strategico di tali professionalità, sulla sua rilevanza organizzativa, professionale ed anche numerica in ambito aziendale, riconoscendone altresì il ruolo trasversale a tutte le articolazioni organizzative dell'azienda. E' quanto prevede la bozza dell'Atto aziendale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, all'esame della quinta commissione del Consiglio Valle.

La nuova struttura è posta in staff alla direzione strategica ed è finalizzata alla gestione/programmazione/controllo delle professioni sanitarie di comparto oltre che a curarne sviluppo professionale ed organizzativo. Tra le sue funzioni: supportare la direzione strategica nella definizione degli obiettivi di budget per le professioni sanitarie, della valutazione del fabbisogno di risorse e della programmazione per tutti gli aspetti di competenza specifica; gestire direttamente e gerarchicamente tutto il personale delle professioni sanitarie; operare per il migliore utilizzo dei professionisti garantendo una corretta distribuzione delle risorse; curare il mantenimento e lo sviluppo di competenze professionali, della qualità dei processi assistenziali; sviluppare modelli organizzativi e gestionali innovativi; gestire l'accoglienza e l'inserimento dei neo assunti; valutare il personale direttamente assegnato.



