Bozza Atto aziendale Usl, mantenimento servizi a rischio

"Per molte procedure specialistiche è previsto un numero minimo di atti operatori perché sia riconosciuta la qualità delle stesse. Da questo punto di vista l'esiguità della popolazione, da cui deriva la limitatezza della casistica possibile, rappresenta un freno alla possibilità di crescita e sviluppo delle specialità ospedaliere ed in alcuni casi, ciò, rappresenta addirittura una minaccia allo stesso mantenimento dei servizi". E' quanto si legge nella bozza dell'Atto aziendale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, all'esame della quinta commissione del Consiglio Valle.

"La minaccia principale nell'attuale contesto - spiega il documento - è rappresentata dalla scarsità di professionalità sanitarie presenti sul mercato del lavoro a livello nazionale, che rendono difficile il reclutamento del personale necessario.

Tale difficoltà è accentuata da due ulteriori elementi: da un lato la collocazione geografica e la distanza dai centri di formazione universitaria e dall'altro dalla popolazione numericamente limitata che esprime necessariamente un minor numero di professionisti sanitari rispetto ad altre realtà ospedaliere con le medesime caratteristiche. La vicinanza con la Francia ed in particolare con la Svizzera rappresenta un'ulteriore criticità per la conseguente mobilità del personale verso le nazioni confinanti. La maggiore disponibilità economica, elemento sufficiente in passato per contrastare il gap descritto, non è più attualmente sufficiente a contrastare il fenomeno".



