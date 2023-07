Visori virtuali per 'distrarsi' dalla chemioterapia ad Aosta

L'Associazione italiana tumore al seno metastatico - Noicisiamo ha consegnato al Day hospital di Oncologia dell'ospedale Parini di Aosta tre visori di ultima generazione 'all-in-one' immersivi per la realtà virtuale.

L'obiettivo dell'iniziativa è di migliorare il benessere dei pazienti durante le cure che richiedono tempi di permanenza prolungati, come le infusioni di chemioterapia. I risultati rilevati da iniziative analoghe in altre strutture sanitarie - fa sapere l'Usl - indicano che "immergersi" in un'ambientazione diversa da quella ospedaliera, con immagini naturali o artificiali e con l'aiuto della musica o di rumori bianchi e la possibilità di collegarsi con chi è all'esterno dell'ospedale, può contribuire a ridurre lo stress e la percezione del tempo, che sembra scorrere più velocemente.

"Avere una stimolazione sensoriale che distolga dell'ambiente ospedaliero credo che sia un primo passo per aiutare le pazienti a non focalizzarsi sull'idea negativa della chemioterapia", dice la dott.ssa Marina Schena, direttrice della Struttura complessa Oncologia ed ematologia oncologica dell'Usl della Valle D'Aosta.

"Sarà interessante - prosegue - capire insieme all'associazione quali marcatori psicologici poter rilevare per comprendere in che modo la realtà virtuale agisca nel miglioramento del distress psicologico".

La donazione di visori per la realtà virtuale rientra nel progetto 'Terapia della distrazione' di Noicisiamo. "Il termine 'distrazione' - spiega Marina La Norcia, presidente dell'associazione - è stato scelto per il suo significato in ambito psicologico". Inoltre "ci proponiamo anche di contribuire a produrre contenuti per i pazienti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA