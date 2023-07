Turisti rapinati ad Aosta, scattano due misure cautelari

Accusati di aver rapinato due coetanei francesi con un coltello al termine di una serata trascorsa insieme in discoteca, due ventenni italiani residenti ad Aosta sono stati sottoposti a misura cautelare. Per uno sono scattati gli arresti domiciliari, per l'altro l'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Le misure, disposte dal gip su richiesta del pm Francesco Pizzato, sono state eseguite dalla squadra mobile della questura di Aosta.

I fatti risalgono alla sera dello scorso venerdì 21 luglio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due indagati insieme ad altri due amici - un minorenne, per il quale procederà la procura per i minori, e un altro ragazzo ancora da identificare - avevano conosciuto in un locale di Gressan i due ventenni francesi, che erano in vacanza in Valle d'Aosta. Terminata la serata, i due turisti erano stati minacciati con un coltello dai quattro, che li avevano obbligati a consegnare cellulare, cassa bluetooth e carta di credito. Le vittime erano quindi andate a sporgere denuncia. Intanto una ragazza aveva casualmente trovato uno dei cellulari oggetto della rapina: proprio sullo smartphone risultava una transazione negata all'ingresso di una piscina, i francesi infatti avevano subito bloccato le loro carte bancarie.

I poliziotti, arrivati in piscina, avevano quindi trovato i quattro. Portati in questura e sottoposti a fotosegnalamento, sono stati riconosciuti dai due francesi, con i quali avevano peraltro pubblicato anche alcune storie sui social. Non essendovi più la flagranza di reato, la strada percorsa dagli inquirenti è stata quella della richiesta di misura cautelare.





