Salario minimo, Casini: non disperdiamo l'apertura di Meloni

"Se c'è la possibilità di arrivare a un risultato, non disperdiamola, per cui facciamo di tutto: maggioranza e opposizione si siedano a un tavolo e vedano in che modo è possibile costruire un percorso. Non chiacchiere, fatti". Così all'ANSA il senatore del Pd Pier Ferdinando Casini commentando l'apertura della premier Meloni sul salario minimo e la 'sfida' di Giuseppe Conte a far rientrare i parlamentari dalle ferie per discutere la misura.

"Io credo che sia importante cogliere le disponibilità del governo. Bisogna riconoscere a Conte e al M5s, come al Pd, un'insistenza forte su questi temi. Ma bisogna essere pragmatici", ha detto Casini a margine del suo intervento a 'Protagonisti a Courmayeur'.



