Oscar green 2023, premiate tre giovani imprenditrici

Far riscoprire il contatto con gli animali, realizzare una soluzione green e sostenibile per il collegamento tra i terrazzamenti dei vigneti, e ancora promuovere la viticoltura eroica come esperienza immersiva. Sono questi i tre focus dei progetti, ideati e portati avanti da tre giovani valdostane, premiate alla Maison Rosset di Nus durante la finale regionale degli Oscar Green 2023 dal titolo 'Generazione in campo'. Si tratta della 17/a edizione dell'iniziativa promossa da Coldiretti giovani impresa.

Per la categoria 'Custodi d'Italia' il riconoscimento è andato Ninive Pavese dell'azienda vitivinicola Pavese Ermes di Morgex con il progetto 'Bollicine eroiche', capace di "contribuire al presidio dei territori più marginali e più difficili, un esempio di quell'agricoltura eroica e di costruzione di reti che riesce a garantire attività e flussi economici". 'La vita è più bella in compagnia di un Alpaca' è il progetto vincitore della categoria 'Coltiviamo solidarietà' portato avanti da Nathalie Fosson dell'azienda Alpaca Sapé di Ornella Lezin di Saint-Vincent, per aver restituito la funzione sociale che l'agricoltura aveva nella società rurale, nonché la solidarietà, l'integrazione, la valorizzazione della dimensione relazionale".

L'azienda agricola Vitivinicola Chateau Vieux di Pont-Saint-Martin, con la sua attuale giovane rappresentante, Sara Manganone, ha vinto nella categoria 'Impresa digitale' con il progetto 'L'Ecorotaia, una via tra i vigneti', nato dalla necessità di creare un collegamento diretto tra la strada più vicina e i terrazzamenti dei vigneti più ripidi a Pont-Saint-Martin, dietro al Ponte Romano.



