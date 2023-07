Inail, +37 per cento di incidenti sul lavoro tra gli adolescenti

Nonostante un calo generale di infortuni sul lavoro denunciati in Valle d'Aosta, dagli ultimi dati Inail spicca un aumento di incidenti nella fascia d'età 15-19 anni: se nel primo semestre del 2022 erano stati 45, nella prima parte di quest'anno il loro numero è salito a 62 (+37,7 per cento). Per i giovanissimi (fino a 14 anni) la cifra aumenta da 53 a 54.

Nel confronto tra i due periodi, il numero complessivi di infortuni è passato da 860 (757 in occasione di lavoro, 103 in itinere) a 697 (598, 99). In dettaglio, nell'ultimo semestre 644 infortuni hanno riguardato il settore dell'industria e dei servizi (erano 814 nei primi sei mesi del 2022), 23 l'agricoltura (38) e 30 il settore pubblico (otto). Nella maggior parte dei casi gli infortuni hanno coinvolto persone nate in Italia (579); seguono gli extracomunitari (90) e gli originari di altri Paesi dell'Unione europea (28). In larga parte si è trattato di maschi (436 rispetto a 261 femmine). La classe d'età più colpite sono quelle 50-54 anni (94 denunce) , 55-59 (86) e 45-49 (73), tutte comunque con numeri di infortuni in calo rispetto al primo semestre 2022.

Diminuiscono i morti sul lavoro, passati da tre a uno. Sono in calo anche le denunce di malattie professionali: da 28 (23 a carico di maschi e cinque di femmine) dei primi sei mesi del 2022 a 23 (19, 4) della prima metà di quest'anno. Nella quasi totalità dei casi riguardano il settore dell'industria e dei servizi.



