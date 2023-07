Concorso mieli della Valle d'Aosta, al via la 29/a edizione

Sono aperte le iscrizioni al Concorso mieli della Valle d'Aosta, giunto quest'anno alla sua ventinovesima edizione.

Gli apicoltori interessati a partecipare devono consegnare i propri campioni di miele entro le 14 di venerdì 25 agosto al laboratorio di analisi dell'assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali (in località La Maladière 39, a Saint-Christophe, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14).

I campioni saranno distribuiti in sei categorie: millefiori, rododendro, tarassaco, tiglio, castagno e melata. È anche possibile conferire campioni di miele monoflorale di tipologia diversa, purché prodotti in Valle d'Aosta.

"Il miele valdostano è uno dei tesori della produzione agroalimentare valdostana e le iniziative che riguardano le api ci ricordano il ruolo fondamentale che questi preziosi insetti rivestono per l'ambiente", ricorda l'assessore Marco Carrel. "Il numero crescente di apicoltori e l'interesse verso questa attività - aggiunge - testimoniano dell'attenzione concreta che la nostra comunità dimostra nei confronti di un'agricoltura sempre più sostenibile e attenta alla biodiversità".

La premiazione del concorso è prevista nell'ambito della Sagra del miele e dei suoi derivati, a Châtillon, domenica 29 ottobre. Il regolamento, la scheda di iscrizione al concorso e il modulo di campionamento sono disponibili sul sito della Regione oppure presso il laboratorio dell'assessorato.



