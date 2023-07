Code al traforo del Monte Bianco, due ore di attesa a Courmayeur

Con il primo grande esodo estivo si registra traffico intenso al traforo del Monte Bianco: a Courmayeur (Aosta) l'attesa stimata per i veicoli diretti in Francia è di circa due ore. Di poco inferiore (un'ora e 45 minuti) il tempo che gli automobilisti a Chamonix (Francia) devono attendere per poter varcare il confine e arrivare in Italia.

In base alle previsioni della società di gestione, il Geie Tmb, la viabilità tornerà regolare a partire dalla prima serata.





