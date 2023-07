A Courmayeur arriva un'installazione di Jason Dodge

La Tour Malluquin di Courmayeur, in piazza Petigax, si prepara a ospitare un progetto dell'artista di fama internazionale Jason Dodge, attualmente in mostra a Torino e presso la Fondazione Prada a Venezia, intitolato 'Coins and coffins still under my bed'. L'installazione, nella cittadina ai piedi del Monte Bianco dal 4 al 20 agosto prossimi, è formata da vetrine di diversi musei: dove prima si trovavano sculture in cera, ceramiche o vasi antichi, ora hanno spazio, sovrapponendosi ad una storia già esistente, nuove costellazioni composte da api, pietre preziose e altri materiali.

Un'installazione, in collaborazione con la Galleria Franco Noero, "impattante e significativa, che riporta anche l'attenzione sull'urgenza e l'importanza di interventi volti alla protezione del microsistema di coloro che, con il loro lavoro, garantiscono la presentazione del mondo naturale".

Negli ultimi vent'anni, Jason Dodge ha creato sculture e realizzato mostre che parlano di assenza, distanza, percezione tattile e visiva. Il suo lavoro è spesso paragonato alla poesia, e come in molte poesie, è richiesto al lettore o allo spettatore di essere presente e di guardare dentro se stesso per trovarne ed elaborarne il significato. Dodge dice: "Non è ciò che qualcosa significa che è importante, è come qualcosa significa".

L'iniziativa è un progetto Courmayeur climate hub, finanziato nell'ambito del Pnrr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA