Zucchi, esecrabile l'intervento di Bertschy contro Marquis

"Riteniamo esecrabile l'intervento avvenuto ieri in aula consiliare da parte del vicepresidente della Regione Bertschy, che nella sua piccata 'non risposta' a una legittima interrogazione del consigliere di Forza Italia Marquis si è espresso in maniera certamente non consona al ruolo che ricopre". Lo scrive in una nota Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Valle d'Aosta.

"Il vicepresidente della Regione, invece di rispondere nel merito - prosegue Zucchi - rispetto all'argomento sollevato e inerente l'ennesima sua boutade riguardante la realizzazione di una fantomatica ultra chilometrica opera autostradale in galleria, evidentemente piccato e non abituato a ricevere critiche o domande scomode, invece di ammettere di aver esagerato con la fantasia, si è profuso in astrusi ragionamenti di carattere personale, offensivi, fuori tema e fuori luogo".

Per questo, prosegue Zucchi, "al consigliere Marquis e al suo partito Forza Italia esprimiamo la solidarietà personale e politica e ci auguriamo che simili sgradevoli e irrispettosi comportamenti più assimilabili ai frequentatori di locali pubblici piuttosto che a rappresentanti delle massime istituzioni regionali, non abbiano più a ripetersi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA