Pnrr: Nuti, preoccupazione per i lavori al quartiere Dora

"Non voglio fare polemiche, però qualche elemento di preoccupazione ce l'ho". Lo dice all'ANSA il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, in merito all'ipotesi di riprogrammazione dei fondi Pnrr armonizzata con il RepowerEu.

"Tra le linee di finanziamento già avviate e che vorrebbero ridiscutere - spiega - c'è anche il bando di 'Rigenerazione urbana', relativo al Quartiere Dora. Noi abbiamo già aggiudicato i lavori di tutti i quattro lotti" per circa 11 milioni di euro.

"Per cui un mancato finanziamento significherebbe un'esposizione finanziaria irricevibile per noi".

"Ma siccome - prosegue Nuti - come noi ci saranno molte altre amministrazioni, io credo che le azioni di compensazioni saranno immediate. Mi auguro che si tenga conto che comunque, anche un finanziamento con fondi differenti, produrrebbe una serie di ricadute per la rimodulazione finanziaria dell'intervento decisamente dannose per le amministrazioni che hanno fatto lo sforzo enorme di rispettare i termini che erano stati dati perentoriamente dall'Unione europea e dal ministero. Questa è una cosa che evidentemente avrebbe degli aspetti di gravità importanti. Mi auguro che sia soltanto un momento di incertezza e che poi le cose si chiariranno in tempi brevi".

"Io - ribadisce Nuti - non voglio gridare 'al lupo' prima del tempo. E' chiaro che se così fosse, cioè se si interrompessero dei finanziamenti già assegnati, sarebbe una cosa di una gravità inaudita". La rimodulazione, spiega Nuti, non toccherebbe invece altri progetti, come Il Piano qualità dell'abitare, le mense e gli asili nido.

