Pnrr: Caveri, servono certezze per il dissesto idrogeologico

Dalla lettura del "corposo documento di riprogrammazione" del Pnrr armonizzato con il RepowerEu "grandi sconvolgimenti per la Valle d'Aosta non ne appaiono.

Dovremo capire qualcosa di più riguardo alla parte che concerne il dissesto idrogeologico". Così all'ANSA l'assessore regionale al Pnrr della Valle d'Aosta, Luciano Caveri.

Resterebbe in piedi l'elettrificazione da 80 milioni di euro - già appaltata - della linea ferrovia Aosta-Ivrea, di competenza di Rfi (il documento della cabina di regia cita solo i collegamenti esclusi dal Pnrr). "Noi riteniamo - dice Caveri - che sull'idrogeno gli interventi di Cva e Cogne acciai speciali" dal valore totale di 14 milioni "non potranno essere toccati: sono già stati assegnati. Per ora sembra che anche il progetto del distributore a idrogeno nell'area dell'Autoporto sia salvaguardato". Resta "blindato" il Bando borghi da 20 milioni di Arvier.

Riguardo al dissesto idrogeologico "non credo che gli interventi saranno toccati, perché sono procedure molto avanzate nella progettualità. Però serve ancora la certezza delle intenzioni governative. Nel documento ci sono aspetti di grande dettaglio mentre su altri occorrerà una negoziazione, progetto per progetto".

Caveri guarda con interesse allo spostamento di fondi al RepowerEu, a favore "delle energie rinnovabili e al ruolo importante delle partecipate dello Stato come Eni, Enel e Snam.

Nel caso di un aiuto, chiediamo che valga anche per le partecipate pubbliche come Cva, che è interamente regionale".





