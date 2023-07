L'osservatorio di Saint- Barthélemy compie 20 anni

''Dalla ricerca tutto nasce e tutto è possibile". Così Jean Marc Christille, direttore della Fondazione Clément Fillietroz che gestisce l'osservatorio e il planetario di Saint-Barthélemy. L'occasione è il festeggiamento per il traguardo dei 20 anni di attività della Fondazione.

"Ora siamo 13 persone, più due borsisti in formazione" e il personale "è un sole che tiene insieme tutto", dice Christille.

Da qui, si declina tutto il lavoro dell'istituzione: "Più di 20 collaborazioni nazionali e internazionali, 15 progetti di ricerca scientifica di base e trasferimento tecnologico, oltre 150 pubblicazioni scientifiche peer review, vagliate dalla comunità scientifica internazionale", aggiunge il direttore.

E ancora, l'impegno della didattica che ha raggiunto oltre 100 mila studenti, "per 300 mila ore di attività erogate, oltre 200 mila visitatori nelle iniziative di divulgazione, 150 eventi speciali organizzati" e "40 scuole tematiche e congressi nazionali e internazionali organizzati'', prosegue Christille.

"Chi viene qui - conclude il direttore - viene contagiato dal germe della conoscenza e può portarlo altrove".

