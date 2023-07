Bonus ai docenti precari, Pd ''stanziati due milioni''

''Nell'assestamento di bilancio sono stati previsti oltre due milioni di euro per il bonus di 500 euro da versare ai docenti precari, compresi coloro che non hanno presentato ricorso e riguarda gli ultimi sette anni''.

Così l'assessore regionale al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, commenta lo stanziamento in un nota della segreteria Pd.

''A livello nazionale il ministero ha deciso di erogare un anno di bonus 500 ai soli supplenti annuali (con contratto fino al 31 agosto), in Valle d'Aosta si è ritenuto di prevedere il saldo del bonus per tutti gli anni per i quali la legge nazionale, la cosiddetta Buona scuola, lo ha previsto per i docenti a tempo indeterminato, includendo anche coloro che hanno avuto la supplenza fino al 30 giugno, nella convinzione che la formazione dei docenti sia un valore qualificante per loro ma soprattutto per il sistema scolastico valdostano'', ha aggiunto.

Il bonus verrà quindi erogato ai docenti supplenti con contratto annuale dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2022/2023. Inoltre, la Sovrintendenza sta predisponendo un apposito disegno di legge che possa riconoscere anche per il prossimo anno scolastico 2023/24, ai docenti assunti a tempo determinato il relativo bonus con le medesime modalità di rendicontazione oggi previste per i docenti a tempo indeterminato.

''Si tratta di una scelta non scontata e unica nel nostro Paese - si legge nella nota del partito - siamo orgogliosi, come Partito Democratico, di poter dire a gran voce che la Valle d'Aosta è riuscita a ottenere questo grande risultato per i precari del mondo della scuola''.

