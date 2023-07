Bonus ai docenti precari, Flc Cgil "estenderlo a tutti"

La segreteria della Flc Cgil esprime soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'estensione del bonus da 500 euro per la formazione ai docenti assunti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016-17 al 2022-23. Contestualmente sottolinea: ''Avremmo auspicato che venisse riconosciuto anche ai precari che svolgono oltre 180 giorni di servizio nelle scuole con più contratti a tempo determinato nello stesso anno''. Il sindacato di categoria aggiunge: '' La richiesta di pari diritti per pari funzione è una battaglia prioritaria che la Flc Cgil sta portando avanti su tutti i livelli come dimostrano anche le trattative che hanno portato al rinnovo del contratto nazionale del lavoro che finalmente riconosce, per quanto riguarda i permessi, la fruibilità anche ai docenti precari".



