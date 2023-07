Bertschy, ''stupito dai toni di Forza Italia''

"Sono stupito dai toni utilizzati dal coordinamento di Forza Italia a commento di un episodio in cui c'è stato un confronto tra me e il consigliere Marquis, come spesso avviene in Consiglio Valle, su una questione molto importante e delicata che riguarda il futuro della tratta autostradale dell'A5 tra Pont-Saint-Martin e Verrès". A dirlo è l'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy, in replica a Forza Italia dopo la polemica sul question time discusso durante i lavori dell'Assemblea di giovedì. Forza Italia ha sostenuto che a Marquis erano state rivolte ''parole offensive e indegne, anche e soprattutto sul piano personale".

Nella sua replica Bertschy aggiunge: ''La questione che riguarda quel tratto di autostrada, da Pont-Saint-Martin a Verrès, è uno dei dossier su cui siamo impegnati: la bassa Valle ha degli evidenti problemi di viabilità che sono oggetto di studio in questa fase di preparazione del Piano regionale dei trasporti, che sarà pronto in autunno. Sono al lavoro, come sempre, per cercare di dare il mio contributo a temi molto complessi e di grande importanza nella vita quotidiana e futura delle persone e delle imprese. Le polemiche non fanno parte del mio stile e del mio modo di agire, saranno come sempre i cittadini a valutare impegno e risultati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA