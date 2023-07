Asili nido, Forcellati "ad Aosta la percezione è positiva"

"Nel complesso la percezione dei sui servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni è stata positiva. La maggioranza dei partecipanti ha espresso un significativo livello di soddisfazione soprattutto rispetto alle strutture e alla gestione dei nidi, elogiando la dedizione e la competenza delle educatrici, la diversificazione e la qualità dell'alimentazione, la flessibilità dell'erogazione e la validità della programmazione didattica". Così l'assessora alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Clotilde Forcellati, commentando uno studio sul campo realizzato da un ricercatore dell'Università della Valle d'Aosta.

L'obiettivo era di recepire le indicazioni delle famiglie dei minori in età 0-3 anni sia frequentanti sia non frequentanti il servizio dei nidi d'infanzia in modo da comprendere i loro bisogni e le loro necessità così da orientare la risposta dell'amministrazione comunale.

Dallo studio sono emersi risultati presi in considerazione dal nuovo regolamento dei nidi d'infanzia di mercoledì 26 luglio: una nuova formula di gestione attraverso lo strumento della concessione, l'accreditamento istituzionale delle strutture e delle attività in ambito socio-educativo, l'aumento dei posti da 126 a 150, 24 dei quali reperiti sul mercato privato in attesa della nuova struttura da realizzarsi nel quartiere Dora con fondi Pnrr.

Allo studio - condotto tramite 'focus group' - hanno partecipato 42 persone, di cui 11 straniere e di età compresa tra i 26 e i 52 anni, su 540 nuclei familiari con almeno un minore nella fascia 0-3 anni.



