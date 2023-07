Anas, traffico intenso nel fine settimana

L'Anas annuncia per il primo fine settimana di esodo estivo un traffico sostenuto anche da e verso le località turistiche della Valle d'Aosta.

Domenica pomeriggio si potrà registrare traffico intenso sulla statale 26 in particolare tra Arnad e Pont-Saint-Martin.

Sia sabato sia domenica, soprattutto nelle ore del pomeriggio, potranno verificarsi rallentamenti sulla statale 26 in direzione di Courmayeur, per il possibile aumento dei tempi di attesa per l'accesso al traforo del Monte Bianco.

