Vigili del fuoco volontari, Marco Grange rieletto presidente

Marco Grange è stato confermato per la terza volta presidente del consiglio direttivo dei vigili del fuoco volontari. Dario Jeantet è stato nominato vicepresidente.

Per la prima volta nel consiglio direttivo è stata eletta una donna, Marilena Villettaz (Unité Monte Cervino). Sono stati eletti consiglieri Giuliano Banino (Unité Valdigne), Franco Fosson (Unité Evançon), Pierangelo Garda (Unité Mon Rose), Piero Jordan (Unité Grand Combin), Giovanni Nardi (Città di Aosta), Ivan Rial (Unité Walser).

"È con gratitudine che rivolgo le mie felicitazioni ai neo eletti e al loro presidente - commenta il presidente della Regione, Renzo Testolin, - che è garanzia di continuità e di professionalità per il coordinamento dei volontari dei vigili del fuoco. Mi si permetta però di rivolgere un'attenzione particolare all'elezione della prima donna nel direttivo, dedicando alla signora Marilena Villettaz un ringraziamento particolare per il suo impegno e per il suo inserimento nel nuovo ruolo". Testolin aggiunge: "La componente dei volontari del corpo valdostano dei vigili del fuoco è un elemento fondamentale e strutturante per il sistema di protezione civile, perché espressione diretta del territorio che rappresenta e perché nasce da una radicata tradizione di attenzione per l'altro e di necessità di mutuo soccorso all'interno della comunità valdostana. Elementi di cui siamo fieri".



