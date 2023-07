Patto per la Movida ad Aosta, musica più alta e stop alle 23,30

I locali di Aosta potranno effettuare "piccoli intrattenimenti" nei dehors al massimo tre volte al mese (rispetto alle due attuali) e non più di 18 in un anno (12), dando un preavviso di almeno una settimana. Gli eventi potranno durare fino alle 23,30 ed entro la mezzanotte dovrà essere raggiunta la soglia acustica di 40 decibel. Viene anche elevato il limite di emissione tollerato da 65 a 75 decibel alla facciata delle abitazioni più vicine. Gli esercenti delle stesse zone inoltre dovranno accordarsi per evitare sovrapposizioni di appuntamenti. Sono alcune delle principali novità introdotte dal protocollo d'intesa 'Per una città viva, animata e responsabile', elaborato nell'ambito del progetto 'Movda' e che sarà in vigore dal primo agosto. Valido per un anno, è frutto di una serie incontri del Comune con le parti interessate.

"Sull'inquinamento acustico abbiamo ancora molto da fare", ha spiegato in conferenza stampa il sindaco, Gianni Nuti.

L'obiettivo è di "trovare il modo di raggiungere una civile convivenza anche nella nostra città, che è più esposta di altre", evitando "di prendere decisioni più drastiche in merito a certi fenomeni". Il protocollo prevede una cabina di regia presieduta dal primo cittadino e che si riunirà con cadenza trimestrale per fornire i dati sul monitoraggio.

Il protocollo prevede poi, tra l’altro, la sistemazione di quattro fonometri in altrettante zone del centro storico, concordate con Arpa Valle d'Aosta, oltre all’acquisto di un quinto apparecchio da fornire alla polizia locale. Andranno inoltre definite “limitazioni orarie per il consumo in strade e piazze di bevande alcoliche effettuando un puntuale controllo in merito alla vendita dopo tale orario ad opera di mini market e simili”.

“Riconosciamo la libertà imprenditoriale ma al tempo stesso dobbiamo garantire il riposo”, ha detto il questore di Aosta, Carlo Musti, spiegando che “al momento non rileviamo criticità”. Il direttore generale dell’Usl, Massimo Uberti, ha posto l'attenzione sui potenziali danni all'udito della musica a volume troppo alto. “Il nostro scopo è rilevare se vi sono superamenti previsti dalla norma”, ha detto Igor Rubbo, direttore generale di Arpa Vda.

“Ci applicheremo affinché i nostri associati, e non solo, applichino le norme, non come coercizione ma per vivere la città in modo armonico e sereno”, ha annunciato Graziano Dominidiato, presidente Fipe Vda. Per Ermanno Bonomi, presidente Ascom Aosta, “è stata una mediazione lunga e faticosa”. Jeannette Bondaz, delegata Adava per Aosta, ha posto l’attenzione “sulla necessità dei controlli post-festa”.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA