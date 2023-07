Incendio ad Aymavilles, la procura apre un fascicolo

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo, con l'ipotesi di reato di incendio boschivo a carico di ignoti, per il grande incendio divampato mercoledì scorso ad Aymavilles.

I tecnici del Corpo forestale della Valle d'Aosta hanno depositato la loro relazione escludendo che il rogo, che ha distrutto oltre 250 ettari di bosco e due abitazioni, sia di origine dolosa.

Dai primi riscontri le fiamme sarebbero di origine accidentale e tra le ipotesi formulate è che il rogo sia partito a causa di un mozzicone di sigaretta gettato in maniera accidentale tra le sterpaglie. Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 15 lungo la strada regionale 47 che porta a Cogne si era formata una coda di auto a causa di un incidente. Un'auto di turisti belgi aveva urtato un ramo caduto. Sul posto era immediatamente intervenuto il capo cantiere del comune di Aymavilles incaricato di rimuovere il ramo. Mezz'ora dopo, così come testimoniato anche da alcuni automobilisti che erano in coda, poco lontano si vedeva del fumo. Pochi minuti dopo le fiamme erano già alte. Il cantoniere ha dato subito l'allarme.

Le fiamme però sono state alimentate dal forte vento e in poco tempo hanno divorato ettari di bosco. Fino ad arrivare in località La Camagne, dove hanno distrutto anche due case e lambito una terza.



