Dispersi sul Monte Rosa, riprese le ricerche

Sono riprese questa mattina, sia in Valle d'Aosta che in Piemonte, le ricerche dei due alpinisti svizzeri dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Monte Rosa. Le operazioni di sorvolo in elicottero hanno dato esito negativo.

Nelle ricerca sono stati impegnati i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e di Alagna Valsesia, insieme al Soccorso alpino valdostano, a quello piemontese e svizzero.

I due avrebbero dovuto raggiungere venerdì scorso, 21 luglio, il rifugio Capanna Margherita (4.554 metri), sul versante piemontese del gruppo, ma non risultano arrivati.

L'ultimo passaggio rilevato è a Capanna Gnifetti (3.647 metri) venerdì mattina, sul versante valdostano del massiccio del Monte Rosa, dopo essere saliti sul Lyskamm e aver pernottato in rifugio. Da quel momento non si hanno più loro notizie.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA