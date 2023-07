Courmayeur, val Veny e val Ferret da sabato la sosta si paga

Da sabato 29 luglio la sosta in val Ferret e in val Veny, a Courmayeur, sarà a pagamento. Lo dispone un'ordinanza del sindaco Roberto Rota.

In val Ferret sono previsti 260 posti auto nel piazzale di Planpincieux, a Pra-Sec e a Lavachey.

Divieto di sosta, invece, sul piazzale a monte del villaggio della Palud, all'altezza della sbarra, dove potranno parcheggiare solo i residenti della frazione. In val Veny sono previsti 260 posti auto a Cuignon, a Plan-Vény e al Freney.

Nel piazzale del santuario di Notre-Dame-de-la-Guérison è prevista la sosta per un massimo di due ore, regolata con disco orario.

La sosta è consentita solo nelle aree pubbliche segnalate ed è vietato parcheggiare lungo la strada. Il servizio navetta per entrambe le valli è gratuito.



