Cime bianche, Cai "difendere il vallone è democrazia"

"Per la salvaguardia del Vallone delle Cime Bianche il Cai non è andato allo scontro con nessuno, ma ha solamente ritenuto l'iniziativa pienamente rispondente alle sue prerogative democratiche di libera associazione nazionale". Lo scrive in una nota il Cai della Valle d'Aosta, in replica alle affermazioni del presidente della Regione Renzo Testolin, che nell'annunciare un contributo da 89 mila euro per la sistemazione di rifugi e bivacchi, ha sottolineato che il Cai "non sempre ci fa una buona pubblicità".

"A parte riscontrare come 89 mila euro spalmati per cinque interventi non rappresentino un investimento epocale, dobbiamo precisare che una cosa sono i 'vari Cai' che sono proprietari dei rifugi e che si impegnano faticosamente per manutenzione e adeguamenti, altra cosa sono i gestori ai quali le sezioni affidano le strutture affinché le facciano funzionare come imprese private di accoglienza turistica (e quasi sempre l'affitto è inferiore agli interventi necessari)''. ''Per questi contributi - prosegue il Cai - esiste una legge dedicata, e vogliamo pensare che la concessione degli stessi abbia valutato tutti i parametri delle richieste; se così non fosse, ci sarebbe da preoccuparsi per ogni istanza presentata da qualunque soggetto. Ma vorremmo anche tranquillizzare gli amministratori pubblici, a tutti i livelli: ogni euro di finanziamento destinato al Club alpino italiano viene ampiamente restituito con gli interessi alla collettività, in termini di servizi e valorizzazione del bene comune".

"Al netto di tutte le imperfezioni e i limiti del nostro volontariato totalmente gratuito - aggiungono - facciamo conoscere e accompagniamo in montagna decine di migliaia di escursionisti e alpinisti, italiani ed internazionali, e quando possibile ci impegniamo perché la montagna - l'ambiente - sia lasciata alle future generazioni senza ulteriori irreversibili alterazioni. Questo fanno i soci del Club alpino italiano. Né più, né meno".



